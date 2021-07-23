Кабмин объяснил, что не так с соглашением по СП-2

Украину не устраивает соглашение между США и Германией по российскому газопроводу Северный поток-2, так как прописанные там договоренности не дают Украине никаких гарантий. Об этом заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина в эфире Украина 24 в четверг, 22 июля.





"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу Триморья, к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне непонятна эта поддержка", - сказала Стефанишина.





Она добавила, что в соглашении говорится о создании фонда зеленой трансформации, но Украина уже давно ведет по нему переговоры.





"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, зато никаких перспектив и безопасностных гарантов, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", - добавила Стефанишина.





Напомним, 21 июля США и ФРГ достигли соглашения по проекту Северный поток-2. Согласно ему, Германия должна принять участие в переговорах с Россией по продлению контракта на транзит газа через Украину.



