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Новости
Украина
23 июля 21, 11:52
Сделка по СП-2: в Нафтогазе озвучили перспективы
Юрий Витренко
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Компанию интересуют переговоры с европейскими партнерами об их возможности бронировать мощности украинской ГТС.
НАК Нафтогаз Украины надеется на сотрудничество с европейскими компаниями по использованию мощностей газотранспортной системы Украины, сообщил в четверг, 22 июля, глава компании Юрий Витренко на брифинге по итогам визита в Вашингтон.

"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", - сказал он.

По словам Витренко, на фоне соглашения США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2 такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.

В то же время глава Нафтогаза подчеркнул, что компания по-прежнему является сторонником запрета на работу Севпотока-2 и будет добиваться этого.

Источник: https://korrespondent.net/
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