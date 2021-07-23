Сделка по СП-2: в Нафтогазе озвучили перспективы

НАК Нафтогаз Украины надеется на сотрудничество с европейскими компаниями по использованию мощностей газотранспортной системы Украины, сообщил в четверг, 22 июля, глава компании Юрий Витренко на брифинге по итогам визита в Вашингтон.





"Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь нас интересуют переговоры не столько с Газпромом, а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу", - сказал он.





По словам Витренко, на фоне соглашения США и Германии по российскому газопроводу Северный поток-2 такое сотрудничество с европейскими компаниями является для НАК перспективной задачей.





В то же время глава Нафтогаза подчеркнул, что компания по-прежнему является сторонником запрета на работу Севпотока-2 и будет добиваться этого.



