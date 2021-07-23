США продолжат переговоры с Украиной по СП-2

Соединенные Штаты Америки продолжат переговоры с Украиной и Польшей по поводу дальнейшего развития ситуации с российским газопроводом Северный поток-2. Об этом в четверг, 22 июля, заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.





По его словам, власти Украины были ознакомлены с содержанием соглашения США и Германии по Севпотоку-2.





"Что касается украинцев, то мы провели более десятка консультаций с ними, я могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета (соглашения между США и Германией по СП-2 - ред.), они помогали сформировать содержание этого пакета, это взаимодействие было частым", - отметил Прайс.





Что касается будущих переговоров, добавил он, то "наши консультации с Украиной и консультации с Польшей не останавливаются сегодня, они продолжатся".





Напомним, Украина и Польша договорились работать вместе над противодействием запуску Северного потока-2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, связанного с газопроводом.



