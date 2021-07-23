В Украине четыре дня идет прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 763 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель. Прирост идет четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в пятницу, 23 июля.
"Среди заболевших: детей – 57, медработников – 15. Также госпитализированы – 446 человек, летальных случаев – 21, выздоровели – 639 человек", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели 2 183 642 человека, летальных случаев – 52 811.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 226
Винницкая обл - 8
Волынская обл - 5
Днепропетровская обл - 39
Донецкая обл - 79
Житомирская обл - 13
Закарпатская обл - 5
Запорожская обл - 26
Ивано-Франковская обл - 10
Киевская обл - 21
Кировоградская обл - 1
Луганская обл - 27
Львовская обл - 18
Николаевская обл - 18
Одесская обл - 35
Полтавская обл - 21
Ровенская обл - 10
Сумская обл - 26
Тернопольская обл - 8
Харьковская обл - 67
Херсонская обл - 37
Хмельницкая обл - 19
Черкасская обл - 19
Черновицкая обл - 22
Черниговская обл - 3