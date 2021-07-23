Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.79
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 июля 21, 12:04
В Украине четыре дня идет прирост COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
В Украине за минувшие сутки подтвердили 763 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель. Прирост идет четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в пятницу, 23 июля.

"Среди заболевших: детей – 57, медработников – 15. Также госпитализированы – 446 человек, летальных случаев – 21, выздоровели – 639 человек", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 247 419 человек, выздоровели 2 183 642 человека, летальных случаев – 52 811.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 226
Винницкая обл - 8
Волынская обл - 5
Днепропетровская обл - 39
Донецкая обл - 79
Житомирская обл - 13
Закарпатская обл - 5
Запорожская обл - 26
Ивано-Франковская обл - 10
Киевская обл - 21
Кировоградская обл - 1
Луганская обл - 27
Львовская обл - 18
Николаевская обл - 18
Одесская обл - 35
Полтавская обл - 21
Ровенская обл - 10
Сумская обл - 26
Тернопольская обл - 8
Харьковская обл - 67
Херсонская обл - 37
Хмельницкая обл - 19
Черкасская обл - 19
Черновицкая обл - 22
Черниговская обл - 3

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине более полутысячи случаев COVID за сутки
В Украине менее 300 новых случаев коронавируса
В трех областях ни одного случая COVID за сутки
В Украине резкое увеличение прироста COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Озвучены потери ВСУ за год перемирия на Донбассе
noimageНепогода обесточила 13 населенных пунктов в Украине
noimageНовый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев
noimageСутки в зоне ООС: три обстрела, потерь нет
noimageСША продолжат переговоры с Украиной по СП-2
Лента новостей