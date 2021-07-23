Сутки в зоне ООС: три обстрела, потерь нет

За минувшие сутки сепаратисты три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 23 июля.





Так, в районе Водяного возле Донецка враг вел огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.





Недалеко от поселка Пески сепаратисты два раза обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.





Кроме того, сегодня с утра было зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг применил минометы 120-го калибра.





В штабе заверили, что на обстрелы сепаратистов украинские войска открывали ответный огонь.



