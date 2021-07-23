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Новости
Украина
23 июля 21, 12:05
Сутки в зоне ООС: три обстрела, потерь нет
Донбасс
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На обстрелы сепаратистов украинские военнослужащие открывали ответный огонь, заверили в штабе.
За минувшие сутки сепаратисты три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 23 июля.

Так, в районе Водяного возле Донецка враг вел огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески сепаратисты два раза обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, сегодня с утра было зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг применил минометы 120-го калибра.

В штабе заверили, что на обстрелы сепаратистов украинские войска открывали ответный огонь.

Источник: https://korrespondent.net/
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