Сутки в зоне ООС: три обстрела, потерь нет

За минувшие сутки сепаратисты три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 23 июля.
Так, в районе Водяного возле Донецка враг вел огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от поселка Пески сепаратисты два раза обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, сегодня с утра было зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Опытного враг применил минометы 120-го калибра.
В штабе заверили, что на обстрелы сепаратистов украинские войска открывали ответный огонь.