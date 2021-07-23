Новый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев

За прошедшие сутки в Украине провели 139 441 прививку от коронавируса COVID-19. Это второй подряд рекорд с начала вакционной кампании, сообщает Минздрав в пятницу, 23 июля.





Так, первую дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы – 63 272 украинца.





Накануне в стране работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.





Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 42 015. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 40 454, AstraZeneca – 30 047 и Moderna – 26 898.





С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.





Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):





Киев - 14800

Винницкая обл - 2807

Волынская обл - 1009

Днепропетровская обл - 3906

Донецкая обл - 1603

Житомирская обл - 2928

Закарпатская обл - 2167

Запорожская обл - 2833

Ивано-Франковская обл - 914

Киевская обл - 5330

Кировоградская обл - 1002

Луганская обл - 690

Львовская обл - 3766

Николаевская обл - 2873

Одесская обл - 4009

Полтавская обл - 5310

Ровенская обл - 1063

Сумская обл - 2270

Тернопольская обл - 736

Харьковская обл - 4355

Херсонская обл - 1478

Хмельницкая обл - 2230

Черкасская обл - 4447

Черновицкая обл - 2019

Черниговская обл - 2624





Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации, в рамках которого привиться от коронавируса могут все украинцы старше 18 лет.



