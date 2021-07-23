Озвучены потери ВСУ за год перемирия на Донбассе

За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины.





Всего с начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2705 военных, еще 10280 получили ранения.





Отмечается, что это данные по состоянию на 18 июля.





Также в эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.





Напомним, перемирие было объявлено с 27 июля 2020 года, но зимой ситуация обострилась, число потерь выросло. Так, в середине марта сообщалось о 16 погибших и 69 раненых военных.



