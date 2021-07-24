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Украина
24 июля 21, 10:17
Полнолуние 24 июля: что нельзя делать в этот период
Полнолуние
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24 июля в 5:36 по киевскому времени над Украиной сойдет июльское полнолуние.

Каждая лунная фаза по-разному влияет на человека. Читайте, какую энергетику несет нам Полнолуние, когда оно состоится и чего нам ждать от небесного светила.

В этом месяце Полнолуние наступит 24 июля 2021, в 5:36, в зодиакальном знаке Водолея. Восход Луны начнется в 21:42, а мероприятие состоится в 3:53. Северные индейцы называли его - Олений месяц, так как в этот период самцы оленей сбрасывают рога.

О том, как провести этот день, делится ведический астролог Людмила Бердникова в Инстаграме.

  • Отложите важные дела, встречи и решения.
  • Не выясняйте отношения и не делайте поспешных выводов в этот период.
  • Сохраняйте спокойствие, отслеживайте свои внутренние процессы, на что особенно реагируете.
  • Чтобы не терять энергию, которую могут забирать ненужные мысли, успокаивайте ум.
  • Проведите время на природе, послушайте мантры/молитвы, медитативную музыку.
  • Следите за своим дыханием и как только почувствовали внутренний дискомфорт начинайте правильно дышать.
  • Сделайте пожертвование: деньгами, заботой/вниманием, информацией. Всем тем, чем вы на данный момент располагаете.
  • Проведите день в кругу лунных представителей: подруг, маленьких детей, матерей, беременных.
  • Хорошо сделать медитации на запрос своих профессиональных достижений, осознать, что мешает или наоборот способствует этой реализации.
Полнолуние в Водолее может обострить нервные болезни, появится раздражительность, вспыльчивость, интуиция может подводить. Очень важно оставаться в ясном сознании, отказаться от алкоголя.
telegraf.com.ua
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