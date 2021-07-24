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Новости
Украина
24 июля 21, 11:52
Мы не можем верить никаким гарантиям РФ – Витренко
Юрий Витренко
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Витренко напомнил о Будапештском меморандуме и нарушенных Россией гарантиях и обязательствах.
Российская сторона всегда настаивала, чтобы Украина покупала большое количество газа из РФ по цене, которая значительно превышает рыночную. В итоге Украина платила на пять миллиардов долларов больше за энергоноситель, чем получала за транзит. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире телеканала Украина 24.

"Вот такое продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", - сказал Витренко.

Он также ответил на вопрос, устроит ли нашу страну, если РФ даст гарантии транзита голубого топлива в Европу на 10 лет.

"Россия нам гарантировала безопасность в пределах Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину", - подчеркнул глава Нафтогаза.

Источник: https://korrespondent.net/
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