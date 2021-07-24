Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета нацбезопасности и обороны против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его основателей и руководителей. Также санкции введены против "представительства ДНР" во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.





"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.





Указ вступает в силу со дня его опубликования.





В частности санкции введены против российского ООО Вайлдберриз (Wildberries), его отделений в Польше, Беларуси, Украине, Армении и других странах.





Санкции подразумевают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе блокирование сайта Wildberries.





Под санкции попали четверо руководителей компании, чьи активы будут заблокированы.





Также санкции введены против французской организации Официальный Репрезентационный центр "Донецкой народной республики" во Франции и ее основателя, гражданина Франции Фаяра Жераля-Юбера.





В санкционный список попала и Ассоциация представительства "Донецкой народной республики" во Франции.





Под санкции попала и гражданка Франции Неан Кристель, которая, как отмечается, проживает в Донецке и является основательницей Международного пресс-центра Doni.





Все эти санкции устанавливаются на три года.



