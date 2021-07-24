Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.81
USD
27.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 июля 21, 11:58
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Под санкции попали руководители российской компании Wildberries, гражданка Франции, проживающая в Донецке, и "представительство ДНР" во Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета нацбезопасности и обороны против российского онлайн-ритейлера Wildberries, его основателей и руководителей. Также санкции введены против "представительства ДНР" во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности санкции введены против российского ООО Вайлдберриз (Wildberries), его отделений в Польше, Беларуси, Украине, Армении и других странах.

Санкции подразумевают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе блокирование сайта Wildberries.

Под санкции попали четверо руководителей компании, чьи активы будут заблокированы.

Также санкции введены против французской организации Официальный Репрезентационный центр "Донецкой народной республики" во Франции и ее основателя, гражданина Франции Фаяра Жераля-Юбера.

В санкционный список попала и Ассоциация представительства "Донецкой народной республики" во Франции.

Под санкции попала и гражданка Франции Неан Кристель, которая, как отмечается, проживает в Донецке и является основательницей Международного пресс-центра Doni.

Все эти санкции устанавливаются на три года.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Зеленский ввел в действие решение СНБО о Мотор Сич
О тарифах на электроэнергию с 1 апреля
США поддержали решение Киева по Мотор Сич
В ТКГ назвали сроки решения по плану для Донбасса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Более трех миллионов украинцев привили от COVID
noimageВ Минздраве назвали число заразившихся COVID-19 за сутки
noimageВ Кривом Роге горел дом престарелых
noimageЖилой сектор Марьинки попал под обстрел
noimageГде можно пройти тест на выявление Дельты
Лента новостей