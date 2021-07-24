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Украина
24 июля 21, 12:03
Зеленский представил нового главу СВР
Владимир Зеленский
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Новый глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко учился в британском Королевском колледже оборонных наук, работал в СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВРУ) нового главу Александра Литвиненко и вручил ему служебное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он - опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией", - сказал Зеленский.

По его словам, Литвиненко хорошо понимает задачи, стоящие перед внешней разведкой  - "защита суверенитета, территориальной целостности".

Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. В частности, в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Правоведение, а также в 2013 году - Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

Работал на различных должностях в СБУ и СНБО. Генерал-майор запаса. С августа 2019 занимал должность директора Национального института стратегических исследований. Он доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью 25 лет независимости Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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