Украина и G7 обсудили изменения климата

Послы "Большой семерки" обсудили с министром защиты окружающей среды Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной вклад Украины по борьбе с климатическими изменениями. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается G7AmbReformUA в Twitter.





"Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 (конференция ООН по вопросам изменения климата в Глазго в ноябре 2021 года - ред.) до конца июля", - говорится в сообщении.





Также дипломаты приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросов СО2 в атмосферу.





"Межведомственный подход является важным для проведения реформ, создание условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей", - отметили участники встречи.



