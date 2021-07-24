Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.81
USD
27.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 июля 21, 12:25
США отправит представителя на Крымскую платформу
Джордж Кент
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Вашингтоне понимают важность "Крымской платформы" и намерены принять участие в ее сессиях, отметил Кент.
На саммит Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, Соединенные Штаты будут представлены членом правительства, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. 

"От нас будет член кабинета. Не президент и не вице-президент", - сказал Кент.

Он добавил, что в Вашингтоне понимают важность Крымской платформы.

Также, Кент сообщил, что на этой неделе он встретился с представителями крымских татар. В частности, с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаровым.

Кент подчеркнул, что речь шла не только о саммите.

"Это только начало. Многие люди считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Нам необходимо им помочь", - добавил дипломат.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сегодня посла Украины примут в Госдепе США
Кулеба: РФ не остановит саммит Крымской платформы
Россия призвала США отказаться от учений в Черном море
Вашингтон отреагировал на закрытие Минском границы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Более трех миллионов украинцев привили от COVID
noimageВ Минздраве назвали число заразившихся COVID-19 за сутки
noimageВ Кривом Роге горел дом престарелых
noimageЖилой сектор Марьинки попал под обстрел
noimageГде можно пройти тест на выявление Дельты
Лента новостей