США отправит представителя на Крымскую платформу

На саммит Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, Соединенные Штаты будут представлены членом правительства, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.





"От нас будет член кабинета. Не президент и не вице-президент", - сказал Кент.





Он добавил, что в Вашингтоне понимают важность Крымской платформы.





Также, Кент сообщил, что на этой неделе он встретился с представителями крымских татар. В частности, с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаровым.





Кент подчеркнул, что речь шла не только о саммите.





"Это только начало. Многие люди считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Нам необходимо им помочь", - добавил дипломат.



