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Украина
24 июля 21, 12:36
Жителям ОРДЛО отменили штраф за въезд через Россию
ОРДЛО
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В случае, если жители ОРДЛО прибыли в Украину через Россию по причинам гуманитарного характера, их не будут штрафовать.
Граждан, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины, не будут штрафовать за въезд в Украину через Россию. 24 июля вступает в силу официально опубликованный Закон Украины №1583. Об этом говорится на сайте МВД.

Законом предусмотрено, что к жителям ОРДЛО, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будуи применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров Украины.

Причинами гуманитарного характера являются: тяжелая болезнь, смерть близких родственников; обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней; выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации; оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации; воссоединение семьи; возвращение лица к месту жительства; с целью принятия наследства.

Закон позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Источник: https://korrespondent.net/
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