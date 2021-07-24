Где можно пройти тест на выявление Дельты

Анализ на выявление коронавирусного штамма Дельта в Украине можно сделать в лабораториях двух медицинских учреждений. Об этом пишет Новини.LIVE.





В Минздраве рассказали, что при наличии реагентов, тесты на Дельту могут проводить в лабораториях таких учреждений:





Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)

ГУ Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины (на основе договора с АО Фармак)





Кроме того, такие анализы могут проводить и частные лаборатории, имеют секвенатор.



