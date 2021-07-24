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Украина
24 июля 21, 12:40
Жилой сектор Марьинки попал под обстрел
Донбасс
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Сепаратисты из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилой сектор Марьинки, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.
На Донбассе за сутки, 23 июля, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. Возле Катериновки - вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. На Приазовье, неподалеку Водяного, они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

Из автоматических станковых гранатометов сепаратисты обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

По состоянию на утро зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - у Новоалександровки и поблизости Водяного возле Донецка.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Источник: https://korrespondent.net/
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