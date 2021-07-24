В Минздраве назвали число заразившихся COVID-19 за сутки

За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





За прошедшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 395 человек. Выздоровели 394 человека.





За сутки протестировано различными методами около 60 тысяч человек.





Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.





Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 164 человек. Умерли от коронавируса - 52 835.



