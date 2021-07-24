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Новости
Украина
24 июля 21, 12:43
В Минздраве назвали число заразившихся COVID-19 за сутки
COVID-19
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За сутки в Украине выявили 745 новых случаев коронавируса. Также госпитализировали 395 человек.
За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 395 человек. Выздоровели 394 человека.

За сутки протестировано различными методами около 60 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 164 человек. Умерли от коронавируса - 52 835.

Источник: https://korrespondent.net/
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