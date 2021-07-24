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Новости
Украина
24 июля 21, 12:46
Более трех миллионов украинцев привили от COVID
вакцина
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За минувшие сутки, 23 июля, в Украине установили новый рекорд: прививки от коронавируса получили 152 675 человек.
С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 3 010 140 человек. Из них завершили вакцинацию 1 681 734 людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего проведено 4 691 872 прививки.

За минувшие сутки 23 июля вакцинированы 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированные - 62 603 человека.

В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Киевской области открыли еще четыре новых центра вакцинации от коронавируса.

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации, в рамках которого привиться от коронавируса могут все украинцы старше 18 лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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