Более трех миллионов украинцев привили от COVID

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 3 010 140 человек. Из них завершили вакцинацию 1 681 734 людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Всего проведено 4 691 872 прививки.





За минувшие сутки 23 июля вакцинированы 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированные - 62 603 человека.





В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.





Ранее сообщалось, что в Киевской области открыли еще четыре новых центра вакцинации от коронавируса.





Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации, в рамках которого привиться от коронавируса могут все украинцы старше 18 лет.



