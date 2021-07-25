Кент: Закончить войну на Донбассе - обязанность РФ

В ситуации на Донбассе непосредственным агрессором является именно Российская Федерация, поэтому закончить эту войну на востоке Украины – как раз обязанность России. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, пишет Радио Свобода.





"Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины. Потому что эта война в Украине, но не война Украины", – сказал он.





Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты не прекращают работу по поддержке Украины в ее защите от российской агрессии.





Джордж Кент также заявлял о скорой достройке Северного потока-2 и о том, что только от Германии зависит, лицензирует ли она этот российский проект. При этом газопровод, по словам Кента, является политическим проектом России. США это считают плохой сделкой не только для Украины, но и для Польши, стран Балтии, для энергетической безопасности Европы.



