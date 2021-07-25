В Раде предложили лишать гражданства за российский паспорт

Украинские нардепы предложили Верховной Раде автоматически лишать гражданства Украины лиц, которые добровольно получили российский паспорт. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.





Так, Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматического лишения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации зарегистрирован 23 июля.





Его авторами являются три парламентария - Николай Княжицкий (фракция Европейская солидарность), Наталья Пипа (Голос) и Оксана Савчук (внефракционная).





Текст документа пока не обнародован.





Напомним, по словам заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тысяч граждан Украины.



