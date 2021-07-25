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Новости
Украина
25 июля 21, 13:05
В Раде предложили лишать гражданства за российский паспорт
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Авторами документа являются три парламентария - Николай Княжицкий, Наталья Пипа и Оксана Савчук.
Украинские нардепы предложили Верховной Раде автоматически лишать гражданства Украины лиц, которые добровольно получили российский паспорт. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Так, Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматического лишения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации зарегистрирован 23 июля.

Его авторами являются три парламентария - Николай Княжицкий (фракция Европейская солидарность), Наталья Пипа (Голос) и Оксана Савчук (внефракционная).

Текст документа пока не обнародован.

Напомним, по словам заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тысяч граждан Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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