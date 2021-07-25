Разумков предлагает создать комиссию по олигархам

Совет нацбезопасности и обороны не может вести реестр олигархов, поскольку он контактирует с бизнесом и его состав меняется. Необходимо создать независимую комиссию, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 24 июля.





Так, глава парламента рассказал, что поданные им поправки к законопроекту о деолигархизации являются организационными и "делают закон более качественным в плане использования деолигархизации как механизма".





В частности, он предлагает создать независимый орган, который будет отвечать за перечень олигархов, чтобы "бизнес потом не говорил, что здесь имеется некая ангажированность, и чтобы власть понимала, что большой бизнес не давит на представителей власти, потому что решения будут приниматься соответствующей структурой".





"Если мы говорим о подходах и о том, что нужно было бы изменить, то это орган, который включает в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, в связи с этим имеется конфликт интересов, потому что решение о попадании в такой перечень "олигархов" должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Во-вторых, если мы говорим о СНБО, там не исключительный перечень лиц, которые могут входить в него, то есть он может увеличиваться-уменьшаться, что также будет влиять на принятие решений. Но есть и конфликт интересов, который мы точно не можем допустить в таком сенситивном деле. Поэтому, по моему мнению, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК, она формируется на конкурсных основаниях и является независимой, общественной и не будет требовать дополнительных средств", - объяснил Разумков.





В целом, по его словам, народные депутаты подали 1230 поправок к инициированному президентом законопроекту о деолигархизации.





"Это пока только поправки. <...> Но я уверен, что они будут касаться многих вопросов: и по суммам, и по тому, кто может попасть и не попадет в этот перечень. На самом деле и у меня, и у коллег были идеи о расширении критериев, согласно которым человек может попасть в так называемый перечень лиц с большим влиянием", - уточнил спикер.



