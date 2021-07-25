Сутки на Донбассе: девять обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки сепаратисты девять раза нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 25 июля.





Так, возле Новоалександровки и Золотого-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.





Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки – из минометов 82-го калибра.





Неподалеку Южного и Широкино сепаратисты стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





А в направлении Новотошковского и Нью-Йорка применялись станковые противотанковые гранатометы.





Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





В штабе заверили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.





Также с начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. В районе Новозвановки велся огонь из БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



