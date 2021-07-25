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Украина
25 июля 21, 13:26
Сутки на Донбассе: девять обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы сепаратистов, подчеркнули в штабе.
За минувшие сутки сепаратисты девять раза нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 25 июля.

Так, возле Новоалександровки и Золотого-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки – из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкино сепаратисты стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в направлении Новотошковского и Нью-Йорка применялись станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В штабе заверили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы.

Также с начала текущих суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. В районе Новозвановки велся огонь из БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: https://korrespondent.net/
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