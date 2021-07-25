В Украине резко упал прирост заражений COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 285 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 25 июля.





"Среди заболевших: детей – 19, медработников – 2. Также госпитализированы – 422 человека, летальных случаев – 12, выздоровели – 159 человек", – говорится в сообщении.





Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 450 человек, выздоровели 2 184 195 человек, летальных случаев – 52 847.





Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:





Киев - 85

Винницкая обл - 16

Волынская обл - 3

Днепропетровская обл - 21

Донецкая обл - 4

Житомирская обл - 10

Закарпатская обл - 1

Запорожская обл - 18

Ивано-Франковская обл - 3

Киевская обл - 11

Кировоградская обл - 2

Луганская обл - 4

Львовская обл - 19

Николаевская обл - 5

Одесская обл - 23

Полтавская обл - 5

Ровенская обл - 2

Сумская обл - 12

Тернопольская обл - 4

Харьковская обл - 9

Херсонская обл - 14

Хмельницкая обл - 6

Черкасская обл - 5

Черновицкая обл - 4

Черниговская обл - 0



