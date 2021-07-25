COVID-прививки получили еще 70 тысяч украинцев

За прошедшие сутки в Украине провели 71 571 прививку от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 25 июля.





Так, первую дозу получили 50 421 человек, а полностью иммунизированы – 21 150 украинца.





Накануне в стране работали 272 мобильные бригады, 741 пункт прививки и 501 центр вакцинации.





Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 26 542. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 19 014, AstraZeneca – 4 305 и Moderna – 21 710.





С начала кампании привиты 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 702 884 человека. Всего проведены 4 763 443 прививки.





Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):





Киев - 7913

Винницкая обл - 1307

Волынская обл - 292

Днепропетровская обл - 4375

Донецкая обл - 962

Житомирская обл - 1286

Закарпатская обл - 613

Запорожская обл - 1766

Ивано-Франковская обл - 898

Киевская обл - 3839

Кировоградская обл - 1438

Луганская обл - 364

Львовская обл - 2784

Николаевская обл - 1241

Одесская обл - 4091

Полтавская обл - 2326

Ровенская обл - 707

Сумская обл - 987

Тернопольская обл - 2547

Харьковская обл - 3400

Херсонская обл - 1851

Хмельницкая обл - 633

Черкасская обл - 2431

Черновицкая обл- 980

Черниговская обл - 1390





Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации, в рамках которого привиться от коронавируса могут все украинцы старше 18 лет.



