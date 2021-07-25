COVID-прививки получили еще 70 тысяч украинцев

За прошедшие сутки в Украине провели 71 571 прививку от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 25 июля.
Так, первую дозу получили 50 421 человек, а полностью иммунизированы – 21 150 украинца.
Накануне в стране работали 272 мобильные бригады, 741 пункт прививки и 501 центр вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 26 542. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 19 014, AstraZeneca – 4 305 и Moderna – 21 710.
С начала кампании привиты 3 060 561 человек, из них получили одну дозу 3 060 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 702 884 человека. Всего проведены 4 763 443 прививки.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 7913
Винницкая обл - 1307
Волынская обл - 292
Днепропетровская обл - 4375
Донецкая обл - 962
Житомирская обл - 1286
Закарпатская обл - 613
Запорожская обл - 1766
Ивано-Франковская обл - 898
Киевская обл - 3839
Кировоградская обл - 1438
Луганская обл - 364
Львовская обл - 2784
Николаевская обл - 1241
Одесская обл - 4091
Полтавская обл - 2326
Ровенская обл - 707
Сумская обл - 987
Тернопольская обл - 2547
Харьковская обл - 3400
Херсонская обл - 1851
Хмельницкая обл - 633
Черкасская обл - 2431
Черновицкая обл- 980
Черниговская обл - 1390
Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации, в рамках которого привиться от коронавируса могут все украинцы старше 18 лет.