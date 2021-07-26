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Украина
26 июля 21, 11:32
Красный Крест отправил на Донбасс продукты
Красный Крест
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Красный Крест ежегодно отправляет тысячи тонн гуманитарных грузов в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
Международный комитет Красного Креста отправил очередной конвой с гуманитарными грузами на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что на восток страны в сторону Донецка через КПВВ "Новотроицкое" отправлены продуктовые наборы и строительные материалы.

"Груз предназначается для гражданского населения", - уточнили в штабе. 

Всего через Госпогранслужбу поехали четыре грузовых автомобиля. Общая масса грузов составила 75,6 тонны.

Гуманитарные конвои Красного Креста и ООН регулярно пересекают линию разграничения в Счастье и Новолуганском.

Источник: https://korrespondent.net/
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