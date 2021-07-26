Красный Крест отправил на Донбасс продукты

Международный комитет Красного Креста отправил очередной конвой с гуманитарными грузами на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил пресс-центр штаба ООС.





Сообщается, что на восток страны в сторону Донецка через КПВВ "Новотроицкое" отправлены продуктовые наборы и строительные материалы.





"Груз предназначается для гражданского населения", - уточнили в штабе.





Всего через Госпогранслужбу поехали четыре грузовых автомобиля. Общая масса грузов составила 75,6 тонны.





Гуманитарные конвои Красного Креста и ООН регулярно пересекают линию разграничения в Счастье и Новолуганском.



