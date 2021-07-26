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Украина
26 июля 21, 12:00
В ООС 11 нарушений за сутки, двое раненых
донбасс
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С начала текущих суток противник трижды открывал огонь. Накануне было зафиксировано 11 нарушений, два человека получили ранения.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. Один военный получил осколочные ранения, еще один - боевую травму. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Так, неподалеку Новозвановки противник вел огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского враг обстреливал позиции из автоматических станковых гранатометов. У Нью-Йорка 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов. В направлении Причепиловки наемники трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в военном госпитале в состоянии средней тяжести.

С начала текущих суток сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Без потерь.

Источник: https://korrespondent.net/
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