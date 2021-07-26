В ООС 11 нарушений за сутки, двое раненых

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. Один военный получил осколочные ранения, еще один - боевую травму. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-центр Штаба ООС.





Так, неподалеку Новозвановки противник вел огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского враг обстреливал позиции из автоматических станковых гранатометов. У Нью-Йорка 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов. В направлении Причепиловки наемники трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.





Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в военном госпитале в состоянии средней тяжести.





С начала текущих суток сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Без потерь.



