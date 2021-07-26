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Украина
26 июля 21, 12:02
В Украине продолжает сокращаться прирост COVID
COVID-19
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Накануне в стране выявили более 200 новых случаев заражения, что значительно меньше показателей прошлой недели. Однако, такое снижения традиционно для выходных дней.
В Украине за прошлые сутки выявили 213 новых случаев коронавируса, госпитализировали 256 человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за сутки в Украине госпитализировали 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 7562 лица, методом ИФА - 1905 человек, экспресс-тестами - 6328 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели - 2 248 663 лица; выздоровели - 2 184 365 человек; летальных исходов - 52 849; проведения ПЦР-тестов - 11 278 944.

Количество заболеваний в регионах в сутки:
 
Киев - 71 случай;
Винницкая область - 14 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 6 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 8 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 2 случая;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 3 случая;
Одесская область - 33 случая;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 12 случаев;
Херсонская область - 3 случая;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 3 случая.

Источник: https://korrespondent.net/
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