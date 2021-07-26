В Украине продолжает сокращаться прирост COVID

В Украине за прошлые сутки выявили 213 новых случаев коронавируса, госпитализировали 256 человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.





Так, за сутки в Украине госпитализировали 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 7562 лица, методом ИФА - 1905 человек, экспресс-тестами - 6328 человек.





За все время пандемии в Украине: заболели - 2 248 663 лица; выздоровели - 2 184 365 человек; летальных исходов - 52 849; проведения ПЦР-тестов - 11 278 944.





Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 71 случай;

Винницкая область - 14 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 8 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 2 случая;

Львовская область - 8 случаев;

Николаевская область - 3 случая;

Одесская область - 33 случая;

Ровенская область - 3 случая;

Сумская область - 8 случаев;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 12 случаев;

Херсонская область - 3 случая;

Черкасская область - 1 случай;

Черновицкая область - 3 случая.



