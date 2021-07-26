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Новости
Украина
26 июля 21, 12:06
За сутки вакцинировано почти 50 тысяч украинцев
вакцинация
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В Украине в воскресенье сократились темпы вакцинации. Прививку получило менее 50 тысяч человек, в то время как днем ранее сообщалось о 71 тысяче вакцинированных.
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от COVID-19 почти 50 тысяч человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"49 057 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 25 июля 2021 года. Одну дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы – 9 907 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 165 мобильных бригад, 298 пунктов вакцинации и 329 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привиты 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу – 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 812 500 вакцинаций.

Источник: https://korrespondent.net/
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