За сутки вакцинировано почти 50 тысяч украинцев

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от COVID-19 почти 50 тысяч человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.





"49 057 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 25 июля 2021 года. Одну дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы – 9 907 человек", - говорится в сообщении.





Отмечается, что в течение суток работали 165 мобильных бригад, 298 пунктов вакцинации и 329 центров вакцинации.





Всего с начала вакцинальной кампании привиты 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу – 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 812 500 вакцинаций.



