Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.98
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 июля 21, 12:36
В госсобственность вернули 13 объектов Киевского радиозавода
прокуратура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Решениями Хозяйственного суда Киева все иски удовлетворены, госимущество возвращено государству.
По искам органов столичной прокуратуры государству возвращено 13 помещений государственного предприятия Производственное объединение Киевский радиозавод общей площадью почти 38 тыс кв метров. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в 2016 году в рамках дела о банкротстве ГП Производственное объединение Киевский радиозавод ликвидатором в пользу коммерческих структур отчуждено 13 помещений госпредприятия, в том числе объекты социального назначения - сооружения спорткомплекса Восток и Дом культуры Днепр, а также другие помещения по ул. Бориспольской, Привокзальной и Лесной в Киеве.

Установлено, что аукционы по продаже имущества, общая площадь которого составляет почти 38 тыс кв метров, проведены с рядом нарушений. В частности, имущество выбыло из государственной собственности по заниженной стоимости, без соответствующего согласования органа управления и с нарушением процедуры продажи недвижимого имущества, предусмотренной законодательством, - говорится в сообщении.

В связи с этим, столичной прокуратурой и Днепровской окружной прокуратурой города Киева в суд заявлено 13 исков о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи, истребования и возвращения указанных объектов государственного имущества.

Решениями Хозяйственного суда Киева все эти иски удовлетворены, государственное имущество возвращено государству.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука. фото
Чем опасна ипотека и что грозит покупателям залогового жилья
Конституционный суд вынес решение о языковом законе
Виталий Кличко в день рождения ушел в отпуск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
За сутки вакцинировано почти 50 тысяч украинцев
noimageПортугалия открыла границы для украинцев
noimageВ Украине продолжает сокращаться прирост COVID
noimageВ ООС 11 нарушений за сутки, двое раненых
noimageВ МОЗ намерены разрешить смешивать вакцины
Лента новостей