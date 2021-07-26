В госсобственность вернули 13 объектов Киевского радиозавода

По искам органов столичной прокуратуры государству возвращено 13 помещений государственного предприятия Производственное объединение Киевский радиозавод общей площадью почти 38 тыс кв метров. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.





Отмечается, что в 2016 году в рамках дела о банкротстве ГП Производственное объединение Киевский радиозавод ликвидатором в пользу коммерческих структур отчуждено 13 помещений госпредприятия, в том числе объекты социального назначения - сооружения спорткомплекса Восток и Дом культуры Днепр, а также другие помещения по ул. Бориспольской, Привокзальной и Лесной в Киеве.





Установлено, что аукционы по продаже имущества, общая площадь которого составляет почти 38 тыс кв метров, проведены с рядом нарушений. В частности, имущество выбыло из государственной собственности по заниженной стоимости, без соответствующего согласования органа управления и с нарушением процедуры продажи недвижимого имущества, предусмотренной законодательством, - говорится в сообщении.





В связи с этим, столичной прокуратурой и Днепровской окружной прокуратурой города Киева в суд заявлено 13 исков о признании недействительными результатов аукционов, договоров купли-продажи, истребования и возвращения указанных объектов государственного имущества.





Решениями Хозяйственного суда Киева все эти иски удовлетворены, государственное имущество возвращено государству.



