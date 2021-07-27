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Новости
Украина
26 июля 21, 21:13
Кравчук уже месяц находится в реанимации
Кравчук
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Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.

По данным СМИ, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Фраза. Он находится в реанимации с того момента, как ему сделали операцию на сердце в конце июня.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря Оксану Сибирцеву, его состояние после операции пока не улучшилось. «Очень медленная динамика улучшения», — заявила она, подтвердив, что сейчас Кравчук находится на ИВЛ.

Напомним, в начале июня 2021 года глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил перенести переговоры из Минска в Будапешт, где подписывались гарантии безопасности Украины при отказе о ядерного оружия. В качестве альтернатив он также назвал Финляндию и Швейцарию.
Fraza.ua
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