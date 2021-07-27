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Украина
27 июля 21, 11:39
В Раде игнорируются законопроекты оппозиции - КИУ
депутаты,Верховная,рада
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Парламент как правило принимает законопроекты, разработанные депутатами от Слуги народа, заявили в КИУ.
Верховная Рада фактически игнорирует законопроекты, разработанные представителями оппозиционных фракций. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в понедельник, 26 июля.

"В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией. Как показывает практика, принятие законопроектов, среди авторов которых нет депутатов "Слуги народа", являются редкостью. Отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобольшинства. При этом поддерживаются преимущественно не принципиальные документы, тогда как ключевые законопроекты оппозиции игнорируются", - сказано в сообщении.

Комитет проанализировал показатели законодательной работы фракций и групп Рады за время работы последней парламентской сессии (февраль-июль). Всего за последние полгода было принято 65 действующих законов авторства народных депутатов.

При этом авторами абсолютного большинства законов (95%) стали народные депутаты фракции Слуга народа: из 65 принятых законодательных актов подписи депутатов монобольшинства присутствуют в 62 документах. За последние полгода было принято лишь три закона, среди авторов которых не было депутатов Слуги народа.

Второе место по количеству принятых законов занимают группа Довира и ВО Батькивщина - их депутаты присоединились к разработке 20 принятых законов. К примеру, депутаты ВО Батькивщина были среди авторов законов о повышении размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями (№2024), обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (№3695), социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (№5415).

В свою очередь депутаты Оппозиционного платформы - За жизнь присутствуют среди авторов 16 принятых законов. В частности, это законы относительно основных принципов молодежной политики (№3718), осуществления габаритно-весового контроля (№3742), предоставления населению культурных услуг (№4318), перечня документов, подтверждающих гражданство (№4355).

Наконец, депутаты фракции Голос инициировали 13 действующих законов, а депутаты группы За майбутне инициировали 11 принятых законов. Меньше поддержанных законов во фракции Европейская солидарность - за полгода работы Радой было поддержано только пять законов, среди авторов которых депутаты политсилы.

Источник: https://korrespondent.net/
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