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27 июля 21, 12:14
В центре Киева перекрыли движение транспорта
Киев
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В столице к 1033-летию Крещения Киевской Руси запланирован Крестный ход, для которого перекрыли улицы.
В Киеве из-за Крестного хода к 1033-летию Крещения Киевской Руси правоохранители перекрыли движение по улицам в центре города. Об этом сообщает полиция во вторник, 27 июля.

С 6:00 уже перекрыли:

Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади)
Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)
Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)
Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)
Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)
Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)
Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

Кроме того, с 14:00 будут перекрыты улицы:

Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской)
Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы)
Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
аллея Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Источник: https://korrespondent.net/
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