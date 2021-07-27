Сутки в ООС: 15 нарушений, ранены бойцы ВСУ

За сутки, 26 июля, на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 27 июля.





Вблизи Водяного, близ Донецка, противник четыре раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. У Авдеевки сепаратисты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.





В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм. Неподалеку Опытного сепаратисты вели огонь из минометов 82-го калибра. У Старогнатовки сепаратисты обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.





В районе Южного враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного, на Приазовье, сепаратисты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино сепаратисты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.





Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





"Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пять - удовлетворительное", - сказано в сообщении.





На обстрелы сепаратистов украинские военные открывали ответный огонь. Сначала суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с боку сепаратистов.





Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного, у Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.





Обо всех действиях сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.



