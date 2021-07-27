В Украине 681 новый случай COVID-19 за день

В Украине за сутки подтвердили 681 новый случай COVID-19 - все в стране их уже 2249344. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 июля.
При этом выздоровели за сутки 515 человек (всего - 2184880), а скончались 27 украинцев (всего - 52876).
Случаев / вакцинаций (2 доза):
Киев - 188/6920
Винницкая обл - 9/3401
Волынская обл - 0/802
Днепропетровская обл - 38/5055
Донецкая обл - 57/1938
Житомирская обл - 8/1228
Закарпатская обл - 4/745
Запорожская обл - 34/1752
Ивано-Франковская обл - 6/1233
Киевская обл - 5/3335
Кировоградская обл - 1/702
Луганская обл - 41/871
Львовская обл - 25/1965
Николаевская обл - 22/2338
Одесская обл - 68/2202
Полтавская обл - 14/952
Ровенская обл - 7/1318
Сумская обл - 16/1086
Тернопольская обл - 0/1107
Харьковская обл - 42/2860
Херсонская обл - 34/916
Хмельницкая обл - 23/1517
Черкасская обл - 16/1710
Черновицкая обл-9/916
Черниговская обл - 14/1175