В Украине 681 новый случай COVID-19 за день

В Украине за сутки подтвердили 681 новый случай COVID-19 - все в стране их уже 2249344. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 июля.





При этом выздоровели за сутки 515 человек (всего - 2184880), а скончались 27 украинцев (всего - 52876).





Случаев / вакцинаций (2 доза):





Киев - 188/6920

Винницкая обл - 9/3401

Волынская обл - 0/802

Днепропетровская обл - 38/5055

Донецкая обл - 57/1938

Житомирская обл - 8/1228

Закарпатская обл - 4/745

Запорожская обл - 34/1752

Ивано-Франковская обл - 6/1233

Киевская обл - 5/3335

Кировоградская обл - 1/702

Луганская обл - 41/871

Львовская обл - 25/1965

Николаевская обл - 22/2338

Одесская обл - 68/2202

Полтавская обл - 14/952

Ровенская обл - 7/1318

Сумская обл - 16/1086

Тернопольская обл - 0/1107

Харьковская обл - 42/2860

Херсонская обл - 34/916

Хмельницкая обл - 23/1517

Черкасская обл - 16/1710

Черновицкая обл-9/916

Черниговская обл - 14/1175



