Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

По решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.





Об этом сообщил на брифинге в Офисе президента во вторник вечером пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Трансляция брифинга осуществлялась на странице ОПУ в соцсети Facebook.

"С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента", - сказал Никифоров.

По словам пресс-секретаря Зеленского, президент хочет видеть синергию между Минобороны и Вооруженными силами Украины, а "такой синергии, к сожалению, мы не видим, видим наоборот, конфликты".





Никифоров отметил, что после ухода с должности главкома ВСУ Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.





"Руслан Хомчак… переходит на первого секретаря СНБО. Соответственно, с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль", - сказал пресс-секретарь президента.





Никифоров также сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный.









По словам пресс-секретаря президента, официальные документы об увольнении и назначении Хомчака, а также Залужного, будут обнародованы в открытом доступе в ближайшее время.

Как отметили в пресс-службе Офиса президента, решение Зеленского является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности. - Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, - сообщил Зеленский. По его словам, сейчас необходимо активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах. Для этого требуется изменить руководящий состав. - Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать. От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа к конкретной работе с нашими военными на передовой, их обеспечения, - подчеркнул глава государства. Что известно о новом главнокомандующем ВСУ







Валерий Федорович Залужный - украинский военный, генерал-майор. С декабря 2019 года является командующим войсками оперативного командования "Север".

Предыдущие должности: начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель командующего объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады - в 2007-2009 годах.

Залужному 46 лет, он родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области.





Как сообщалось, 26 июля Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины.