Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

По решению президента Украины Владимира Зеленского Руслан Хомчак покидает пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.
Об этом сообщил на брифинге в Офисе президента во вторник вечером пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Трансляция брифинга осуществлялась на странице ОПУ в соцсети Facebook.
"С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента", - сказал Никифоров.
Как отметили в пресс-службе Офиса президента, решение Зеленского является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности.
- Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, - сообщил Зеленский.
По его словам, сейчас необходимо активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах. Для этого требуется изменить руководящий состав.
- Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать. От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа к конкретной работе с нашими военными на передовой, их обеспечения, - подчеркнул глава государства.Что известно о новом главнокомандующем ВСУ