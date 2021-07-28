Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.75
USD
26.89
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 июля 21, 12:12
На Донбассе с начала суток три обстрела
донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты обстреливали из минометов позиции украинских защитников в районе поселков Зайцево, Пески и Водяное.
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции использовав минометы 120-го калибра. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-центр Генштаба ООС.

Так, в районе Катериновки и Каменки сепаратисты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник трижды нарушил режим тишины на Донбассе.

"По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Зайцево враг открыл огонь из минометов 82 калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что у Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб боец ВСУ
Вражеские БПЛА дважды засекли над позициями ВСУ
На Донбассе за сутки пять нарушений "тишины"
На Донбассе убит военный, еще пятеро ранены
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский: Украина готова к получению транша МВФ
noimageВ Украине пройдут учения военных из 15 стран
noimageУчастие в Крымской платформе подтвердили 28 стран
noimageБерлин готов к консультациям по Севпотоку-2 - ОП
noimageВ Украине разоблачили производство фальшивых документов
Лента новостей