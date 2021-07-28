На Донбассе с начала суток три обстрела

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции использовав минометы 120-го калибра. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-центр Генштаба ООС.





Так, в районе Катериновки и Каменки сепаратисты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





С начала текущих суток противник трижды нарушил режим тишины на Донбассе.





"По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Зайцево враг открыл огонь из минометов 82 калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке.





В частности, неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что у Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.



