В Украине увеличился прирост случаев COVID

За минувшие сутки в Украине выявили 717 новых случаев коронавируса, что больше, чем днем ранее. Также госпитализироваи 507 человек. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.





Отмечается, что из 717 новых подтвержденных случаев 36 детей и 97 медработников.





Всего за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, летальных исходов – 15, выздоровели - 459 человек;





За сутки протестировано:





методом ПЦР - 20673 человека,

методом ИФА - 8592 лица,

экспресс-тестами - 16979 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболели 2 250 061 человек;

выздоровели – 2 185 339;

летальных исходов - 52 891;

проведения ПЦР-тестов – 11 321 947.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 189 случаев;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 7 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 53 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 17 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 30 случаев;

Львовская область - 23 случая;

Николаевская область - 13 случаев;

Одесская область - 47 случаев;

Полтавская область - 18 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 12 случая;

Харьковская область - 32 случая;

Херсонская область - 43 случая;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 27 случаев;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.



