В Украине вакцинированы более 5 млн человек

Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине достигло более 5 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.





По его словам, первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью иммунизированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.





"Мы постоянно наращиваем темпы вакцинации и открыли прививки для всех желающих в возрасте от 18 лет. В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, согласно 1,5 и 408 тыс. прививок. А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз", - сообщил Ляшко.





Он отметил, что в Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса Дельта.



