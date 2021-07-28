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Новости
Украина
28 июля 21, 12:21
В Украине вакцинированы более 5 млн человек
вакцина
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Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью иммунизированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.
Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине достигло более 5 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью иммунизированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.

"Мы постоянно наращиваем темпы вакцинации и открыли прививки для всех желающих в возрасте от 18 лет. В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, согласно 1,5 и 408 тыс. прививок. А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что в Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса Дельта.

Источник: https://korrespondent.net/
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