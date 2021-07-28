В Украине объявили штормовое предупреждение

Во многих областях Украины в среду, 28 июля, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.





"По данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем в Полтавской и Кировоградской областях грозы", - говорится в сообщении.





Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.





Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов в пяти областях.



