В Украине объявили штормовое предупреждение

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28 июля 21, 12:24
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В западных, северных и центральных областях сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.
Во многих областях Украины в среду, 28 июля, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем в Полтавской и Кировоградской областях грозы", - говорится в сообщении.

Также днем в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов в пяти областях.

Источник: https://korrespondent.net/
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