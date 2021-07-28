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Украина
28 июля 21, 12:37
В Украине разоблачили производство фальшивых документов
производство фальшивых документов
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Прием заказов на изготовление и сбыт документов осуществлялся в сети Интернет на популярных торговых площадках.
Правоохранители разоблачили производство фальшивых документов. Группа лиц в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области организовала деятельность подпольной типографии, где изготавливали поддельные дипломы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР тестов и тому подобное. Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что прием заказов на изготовление и сбыт таких документов осуществлялся в сети Интернет на популярных торговых площадках.

Правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых выявлено и изъято значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР тестов, а также большое количество образцов голограмм.

Кроме того, изъято 3 ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также выявлено переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

Организатор этого бизнеса задержан. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://korrespondent.net/
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