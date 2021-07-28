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Новости
Украина
28 июля 21, 12:40
Берлин готов к консультациям по Севпотоку-2 - ОП
Офис президента
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В Германии согласны провести консультации по российскому газопроводу, инициированные Украиной.
Германия готова провести консультации по проекту Северный поток-2. Об этом в среду, 28 июля, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква по итогам встречи с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Маттиасом Люттенбергом. 

Как сообщает Офис президента, Жовква проинформировал Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта Северный поток–2, отметив связанные с ним угрозы как для Украины, так и для всей Европы.

"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по Северному потоку–2, которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.

Также Люттенбергом заверил, что Германия будет представлена на инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком политическом уровне.

"Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания между украинской и немецкой сторонами по ключевым подходам к мирному урегулированию на Донбассе. Игорь Жовква и Маттиас Люттенберг подчеркнули необходимость урегулирования ситуации дипломатическими средствами", - сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации по европейской перспективе Украины. Люттенберг отметил важность выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также согласился с необходимостью продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса Украины. Собеседники также согласились с важностью углубления взаимодействия в контексте реализации евроатлантического курса Украины.

Замглавы ОП отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС – Россия на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий.

Напомним, 21 июля США и ФРГ достигли соглашения по проекту Северный поток-2. В частности, США намереваются вводить санкции в отношении России, если решат, что Кремль использует энергетику в качестве геополитического оружия в ЕС.

Украина, Польша и еще ряд стран соглашение раскритиковали.

Источник: https://korrespondent.net/
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