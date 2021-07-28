В Украине пройдут учения военных из 15 стран

В Украине в конце сентября пройдут учения Объединенные усилия-2021, в которых примут участие военнослужащие из около 15 стран-членов НАТО и партнеров. Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил.





Отмечается, что учения состоятся в три этапа и будут проходить практически на всех полигонах ВСУ и в акватории Черного и Азовского морей.





Как заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по окончанию учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ во время ведения операций.



