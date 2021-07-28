Зеленский: Украина готова к получению транша МВФ

Президент Владимир Зеленский сообщил в среду, 28 июля, что сегодня проведет переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.





"Сегодня в 17:00 у меня телефонный звонок с директором-распорядителем МВФ Георгиевой. Сегодня мы поговорим, что готово, еще не готово. Мы сегодня на решающей стадии", - сказал президент.





В ходе выступления на форуме Украина 30 он отметил, что Украина готова получить новый транш МВФ. поскольку выполнила все обязательства.





"Все что я обещал госпоже Георгиевой, все что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали, они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Да, только первое голосование, но тем не менее мы прошли и реформу Службы безопасности Украины... Считаю, что мы готовы к получению транша", - сказал Зеленский.



