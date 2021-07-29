Украина и США договорились подписать три документа

Согласовано подписание трех двусторонних документов между Украиной и США во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Замглавы Офиса президента Роман Машовец провел вчера, 28 июля 2021 года, встречу с военным атташе посольства США Бриттани Стюарт.

В рамках подготовки к визиту Зеленского в США обсуждалось завершение работы над двусторонними документами по оборонному партнерству, проектам в сфере исследований, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической области.

Американская сторона высказала готовность обеспечить подписание этих документов во время визита Зеленского, заявляет пресс-служба президента.

На встрече обсуждались оборонные реформы в Украине и внедрение недавно принятых законов в сфере обороны и нацбезопасности. Речь шла, в том числе, о разделении полномочий между Минобороны и Генштабом, оптимизации войскового управления, усилении гражданского контроля и построению территориальной обороны.

Также обсуждалось оказание Соединенными Штатами помощи в развитии оборонных возможностей Украины, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса.





17 июля спикер президента Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.



