Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.89
USD
26.86
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 июля 21, 09:11
Украина и США договорились подписать три документа
Машовец , Стюарт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон будут подписаны документы в сфере оборонного партнерства, исследований и космоса

Согласовано подписание трех двусторонних документов между Украиной и США во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Замглавы Офиса президента Роман Машовец провел вчера, 28 июля 2021 года, встречу с военным атташе посольства США Бриттани Стюарт.

В рамках подготовки к визиту Зеленского в США обсуждалось завершение работы над двусторонними документами по оборонному партнерству, проектам в сфере исследований, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической области.

Американская сторона высказала готовность обеспечить подписание этих документов во время визита Зеленского, заявляет пресс-служба президента.

На встрече обсуждались оборонные реформы в Украине и внедрение недавно принятых законов в сфере обороны и нацбезопасности. Речь шла, в том числе, о разделении полномочий между Минобороны и Генштабом, оптимизации войскового управления, усилении гражданского контроля и построению территориальной обороны.

Также обсуждалось оказание Соединенными Штатами помощи в развитии оборонных возможностей Украины, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса.

7 июня 2021 года состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ключевым в разговоре было приглашение Зеленскому приехать в Вашингтон в июле этого года. 

17 июля спикер президента Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа. 

21 июля в Белом доме заявили, что Зеленского ждут в США 30 августа. 
liga.net
Ещё по теме:
Кент: Закончить войну на Донбассе - обязанность РФ
В США произошла перестрелка на концерте, двое убитых
На саммит Крымской платформы приедет член правительства США
Доллар и евро продолжают падать в цене
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ряд депутатов Голоса покидают партию
noimageЗеленский утвердил увеличение численности ВСУ
noimageВ трех регионах "угрожающая тенденция" COVID-19
noimageВ торговом центре Киева взорвался почтомат
noimageCOVID-вакцинацию прошли еще 143 тысячи украинцев
Лента новостей