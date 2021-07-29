В зоне ООС 11 обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки, 28 июля, совершили 13 нарушений режима прекращения огня, из них 11 обстрелов. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 29 июля.





Так, недалеко от поселка Зайцево противник обстреливал украинские позиции из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра. А возле населенного пункта Пески – из противотанковых ракетных комплексов.





В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





В районе села Широкино незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.





Неподалеку от Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.





Возле Каменки противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.





Вблизи Водяного, что на Приазовье, сепаратисты вели огонь из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.





В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.





Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.





В штабе заверили, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.





О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.





С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня в зоне ООС не зафиксировано.



