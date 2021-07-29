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Украина
29 июля 21, 12:35
В зоне ООС 11 обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Противник применял минометы 82-мм калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки, 28 июля, совершили 13 нарушений режима прекращения огня, из них 11 обстрелов. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 29 июля.

Так, недалеко от поселка Зайцево противник обстреливал украинские позиции из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра. А возле населенного пункта Пески – из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Широкино незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Каменки противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, сепаратисты вели огонь из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Пивденне враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В штабе заверили, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня в зоне ООС не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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