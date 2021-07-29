В Украине без света 120 населенных пунктов

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 29 июля.





"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 44, Черновицкая – 25 Житомирская – 20, Ивано-Франковская – 20 и Тернопольская – 11)", – говорится в сообщении.





К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.





Напомним, 28 июля в Украине объявили штормовое предупреждение. В западных, северных и центральных областях был объявлен I уровень опасности, желтый.





Также сообщалось, что в Ровенской области выпал крупный град. Наиболее от непогоды пострадал Варашский район.



