Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.89
USD
26.86
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 июля 21, 13:20
В Украине без света 120 населенных пунктов
Электроснабжение,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самая сложная ситуация во Львовской области. Там электроснабжения нет в 44 населенных пунктах.
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 120 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 29 июля.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях (Львовская – 44, Черновицкая – 25 Житомирская – 20, Ивано-Франковская – 20 и Тернопольская – 11)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 28 июля в Украине объявили штормовое предупреждение. В западных, северных и центральных областях был объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сообщалось, что в Ровенской области выпал крупный град. Наиболее от непогоды пострадал Варашский район.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине без света более 50 населенных пунктов
В Украине обесточено 302 населенных пункта в шести областях
Непогода оставила без света 130 населенных пунктов
Непогода оставила без света 170 населенных пунктов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ряд депутатов Голоса покидают партию
noimageЗеленский утвердил увеличение численности ВСУ
noimageВ трех регионах "угрожающая тенденция" COVID-19
noimageВ торговом центре Киева взорвался почтомат
noimageCOVID-вакцинацию прошли еще 143 тысячи украинцев
Лента новостей