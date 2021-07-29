COVID-вакцинацию прошли еще 143 тысячи украинцев

За прошедшие сутки в Украине сделали 143 534 прививок от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 29 июля.





Так, первую дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы – 57 747 человек.





Накануне в стране работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации, 384 центра вакцинации.





Большинство прививок сделали препаратом компании Moderna – 50 026. Меньше использовались вакцины Pfizer – 37 830, Sinovac Biotech – 32 769 и AstraZeneca – 22 890.





С начала прививочной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 225 458 прививок.





Количество сделанных прививок за сутки (вторая доза):





Киев - 10645

Винницкая обл - 2081

Волынская обл - 1012

Днепропетровская обл - 5163

Донецкая обл - 2458

Житомирская обл - 1737

Закарпатская обл - 1006

Запорожская обл - 2522

Ивано-Франковская обл - 1318

Киевская обл - 4161

Кировоградская обл - 837

Луганская обл - 757

Львовская обл - 3652

Николаевская обл - 1808

Одесская обл - 56/3012

Полтавская обл - 1806

Ровенская обл - 1417

Сумская обл - 1961

Тернопольская обл - 1008

Харьковская обл - 2558

Херсонская обл - 1776

Хмельницкая обл - 1403

Черкасская обл - 1208

Черновицкая обл - 870

Черниговская обл - 1571





Накануне сообщалось, что в Украине скорректировали план COVID-вакцинации. В августе намерены сделать 6 млн прививок, а с осени выйти на показатель более 8 млн в месяц.



