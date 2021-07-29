В торговом центре Киева взорвался почтомат

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва почтомата в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции утром в четверг, 29 июля.





"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.





Предварительно копы установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. В результате инцидента никто не пострадал.





В настоящее время полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят все необходимые следственные действия.





Событие должным образом зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификация.



