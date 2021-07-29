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Новости
Украина
29 июля 21, 13:26
В торговом центре Киева взорвался почтомат
почтомат
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В одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва почтомата в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции утром в четверг, 29 июля.

"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Предварительно копы установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят все необходимые следственные действия.

Событие должным образом зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификация.

Источник: https://korrespondent.net/
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