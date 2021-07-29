В трех регионах "угрожающая тенденция" COVID-19

В трех регионах Украины наблюдается "угрожающая тенденция" заболеваемости коронавирусом, но в целом по стране нет признаков вспышки. Об этом в интервью УП заявил главный санврач Игорь Кузин.





"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.





Число новых случаев коронавирусом растет в Украине несколько дней. Так за минувшие сутки впервые за длительное время было обнаружено более 800 случаев.





В качестве борьбы с распространением штамма Дельта Украина ужесточает правила въезда. В начале августа вернут ПЦР-тестирование для невакцинированных при въезде в страну. А для въезжающих из Индии и России – 14-дневную изоляцию.



