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Украина
29 июля 21, 13:39
Зеленский утвердил увеличение численности ВСУ
ВСУ
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Численность украинской армии увеличивается на 11 тысяч - до 261 тысячи человек и создается территориальная оборона.
Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Житомирскую область в четверг, 29 июля, объявил о подписании законов об увеличении численности ВСУ и о национальном сопротивлении.

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело. Этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых является развитие территориальной обороны и движения сопротивления, введение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению. Он позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите своей, нашей родной земли, своего края, своей семьи, и объединить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей", - сказал президент во время поздравления с днем ССО.

Он уточнил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Я с радостью подписываю эти два важных закона, именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день", - сказал Зеленский.

Напомним, одним законом численность ВСУ увеличивается на 11 тысяч человек, 10 тысяч из которых - территориальная оборона и тысяча - спецназовцы. Это направлено на обеспечение выполнения заданий, определенных законом о национальном сопротивлении.

Одним из ключевых факторов, которые определяет закон о национальном сопротивлении, является социальная и правовая защита участников территориальной обороны и движения сопротивления.

Источник: https://korrespondent.net/
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